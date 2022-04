U23-jongeren van Lotto versieren dichte ereplaatsen in Le Triptyque des Monts et Châteaux

Enkele U23-jongeren van Lotto hebben hun talent in de verf gezet. In Le Triptyque des Monts et des Châteaux speelden ze dat klaar.

Dat is een Belgische rittenkoers van 2.2-categorie voor beloften. De openingsetappe startte in Antoing en kwam aan op Mont Saint-Aubert. Op een lastig parcours spatte het helemaal uiteeen en aan de finish kwamen slechts een handvol renners in aanmerking voor de overwinning.

Daarbij ook Vincent Van Hemelen en Alec Segaert, twee renners uit de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Mogelijk doet vooral de naam van die laatste een belletje rinkelen. Segaert werd vorig jaar derde op het WK tijdrijden voor junioren.

A solid first day of racing for the Lotto Soudal Development Team at the opening stage of Le Triptyque des Monts et Châteaux with Vincent Van Hemelen taking 🥉and @SegaertAlec taking 4th place 💪 pic.twitter.com/1SCyLx9wv5 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 1, 2022

Nu toont hij dus ook zijn potentieel op de weg bij de beloften, al kwam Van Hemelen nog wel voor hem over de streep. Ze werden derde en vierde in de rituitslag en finishten beiden op twee seconden van Lorenzo Milesi, een renner uit het opleidingsteam van DSM. De Italiaan haalde het in de sprint van de Noor Stian Fredheim.