UCI en Britse wielerbond weren transgendervrouw van baankampioenschappen: "Ik wil gewoon racen"

Controverse in het Verenigd Koninkrijk want daar wordt Emily Bridges geweerd van de nationale kampioenschappen op de baan. De reden? Ze is transgender.

Bridges kon nochtans aantonen dat ze in de voorbije 12 maand testosteronwaarden heeft die onder de limiet liggen om deel te nemen aan sport. Desondanks laten de UCI en de Britse wielerbond haar niet starten. "Ik heb zowel de Britse bond als de UCI alle waarden gegeven die ze nodig hebben om me te laten deelnemen als transgender vrouw, ook mijn testosteronwaarden", klinkt het bij Bridges. "Ik ben een atleet en wil koersen. Ik begrijp dat dat binnen de regulaties moet vallen maar ik voldoe aan alle normen die zijn opgelegd", besluit ze in een statement. UCI-voorzitter David Lappartient begrijpt dat het een gevoelig onderwerp is maar zei in The Guardian afgelopen week dat veel organistaties onder druk komen te staan om een eerlijke competitie te bewaren onder vrouwen. Op het specifieke voorval met Bridhes wou hij niet ingaan.