Wat betekent zege Van der Poel in Dwars door Vlaanderen met oog op de Ronde? "Gewoon een andere koers"

Door Dwars door Vlaanderen te winnen, heeft Mathieu van der Poel laten zien dat hij ook in de Ronde weer kandidaat-winnaar is. Al staan die twee koersen los van mekaar.

Dat zegt Mathieu van der Poel daar alleszins zelf over. Het uithangbord van Alpecin-Fenix verwijst daarvoor naar de edities in 2021. "Ik ben blij dat ik Dwars door Vlaanderen kon winnen, maar vorig jaar reed ik vrij slecht in deze koers en werd ik gelost. En een paar dagen later was ik tweede in de Ronde."

De conclusie is dus dat je je niet op Dwars door Vlaanderen kunt baseren om een voorspelling te maken voor de Vlaanderens Mooiste. "Ik denk niet dat die twee koersen iets met mekaar te maken hebben. Het is compleet anders."

100 KILOMETER LANGER

Dan heeft Van der Poel het onder andere over de afstand. "De Ronde van Vlaanderen is honderd kilometer langer. Het is gewoon een andere koers."