Tadej Pogačar ontdekt dag na Ronde van Vlaanderen de Franse kasseien met het oog op de Tour

Tadej Pogačar is geen man die lang stilzit. Een dag na de Ronde van Vlaanderen zijn de kasseien in Frankrijk aan de beurt.

Pogačar werd in Noord-Frankrijk gespot voor een trainingstocht over de kasseien daar. Dat is lang geen toeval: in de Tour de France staat een kasseienrit op het programma tussen Lille en Arenberg. Die ging Pogačar nu alvast een keertje verkennen.

Het is duidelijk dat die etappe nu reeds in de hoofden speelt van de klassementsmannen. Onlangs deed Primož Roglič mee aan de GP de Denain om het rijden over de kasseien goed onder de knie te krijgen. Roglič maakte daar overigens een prima indruk.

KILOMETERS MAKEN OP KASSEIEN

Zijn landgenoot moet daar natuurlijk niet voor onderdoen, gezien zijn prestaties in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Die wedstrijden en alle verkenningen bij mekaar geteld heeft Pogačar in een kleine week nu heel wat kilometers op kasseistroken op de teller.