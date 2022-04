Belgische teams met kans in Scheldeprijs: Quick-Step trekt kaart-Jakobsen, Alpecin start met duo Merlier-Philipsen

In de Scheldeprijs brengen Quick-Step en Alpecin-Fenix hun sprinters in stelling. Jakobsen, Merlier en Philipsen zullen woensdag aan de start staan.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl lijdt het weinig twijfel wie de kopman is: Fabio Jakobsen. De Nederlander won drie jaar geleden voor de tweede keer op rij in Schoten en zou daar dit jaar zijn zevende overwinning van het seizoen kunnen pakken. Iljo Keisse, Michael Mørkøv, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdenek Stybar en Ethan Vernon zullen aan zijn zijde verschijnen.

Alpecin-Fenix schuift twee heel snelle mannen naar voren met Tim Merlier en Jasper Philipsen. Laatstgenoemde is de titelverdediger in de Scheldeprijs. Andere namen in de selectie zijn Maurice Ballerstedt, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Senne Leysen en Lionel Taminiaux.

Defending champion @JasperPhilipsen is joined by this strong team when we travel to Terneuzen for the 2022 #Scheldeprijs 💨 pic.twitter.com/wl2bK0VkA3 — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) April 4, 2022

Vooral bij Alpecin-Fenix is het uitkijken hoe ze het aanpakken in een eventuele massasprint. In Gent-Wevelgem weigerde de ploeg te kiezen voor één van zijn twee kopmannen. Merlier won uiteindelijk wel de sprint, maar voor de overwinning kwam het peloton te laat. In de Scheldeprijs is de kans wel groter dat het uitdraait op een massasprint.