Pogačar is als Tourwinnaar uitgegroeid tot klassieke renner maar kan het ook omgekeerd? Van der Poel is duidelijk

Tourwinnaar Pogačar brengt heel wat teweeg door uit te groeien tot klassieke renner. Van der Poel spreekt zich er over uit of het omgekeerde ook mogelijk is.

Toen Mathieu van der Poel werd gevraagd of dit kan, antwoordde hij met een resolute 'neen'. Is hij daar zeker van? "Ja, ik ben zeker. Ik denk dat we al genoeg gezien hebben tot wat Pogačar in staat is. Zoals zijn overwinning in de Strade Bianche, wat je ook een klassieker kan noemen."

Kortom: het is geen toeval wat Pogačar onlangs in de Ronde van Vlaanderen liet zien. Dat hij zowel grote ronden als klassiekers kan winnen, is voornamelijk zijn eigen verdienste. "Hij is gewoon een ongelooflijk talent", aldus Van der Poel.

© photonews

Misschien kan het voor de Nederlander binnen enkele jaren wél om die switch richting het nastreven van een klassement in grote ronden te maken? Wellicht is zijn palmares dan al aardig gevuld met overwinningen in klassieke koersen. "Het is niet iets waar ik nu over nadenk. Ik denk niet dat het mogelijk is."