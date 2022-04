Wereldkampioen pakt in allerijl dan toch ritzege in Baskenland, na perfecte lead-out van Evenepoel

In de Ronde van het Baskenland maakten we ons op voor de eerste rit in lijn. Die leek op een verrassing uit te draaien, maar in het ultieme slot draaide alles toch nog anders uit.

In de finale waren vier vroege vluchters Ibon Ruiz, Amezqueta, Okamika en Azurmendi nog steeds ver vooruit op het peloton. Alaphilippe doet het Ibon Ruiz kruidde het slot, pakte ondertussen de bergtrui en bleef als laatste over van de vroege vluchters. In het absolute slot kraakte hij echter alsnog. En dus kregen we een sprint, waarin Alaphilippe het haalde na een ultieme en prachtige lead-out van Evenepoel die negende werd.