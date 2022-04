Zelfs Eddy Merckx onder de indruk van Pogacar: "Daarom iets meer sympathie" en "Dan pas zullen we weten hoe goed hij is"

Eddy Merckx is en blijft de grootste aller tijden. Al is de vraag of ene Tadej Pogacar binnen een jaar of tien hem niet naar de kroon zal hebben gestoken. De Kannibaal is alvast gecharmeerd.

“Pogacar maakte zondag serieus indruk. Hij heeft mijn hart ook gestolen. We zullen nooit weten of hij met een volwaardige sprint had kunnen winnen, maar hij had zeker nog iets over", aldus Eddy Merckx in Het Nieuwsblad. Jong "De Sloveen is zonder meer de compleetste renner van het moment en omdat hij ook grote rondes wint, heb ik voor hem net iets meer sympathie." "Hij heeft bovendien nog vier jaar meer om zijn palmares aan te vullen. Dan pas weten we écht hoe goed hij is.”