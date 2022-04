Geraint Thomas niet als kopman naar de Tour, maar: "In 2018 begon ik ook niet als kopman..."

Geraint Thomas is op zijn 35e een van de anciens bij INEOS Grenadiers. De Welshman blikte bij Cycling Weekly al vooruit op de Ronde van Frankrijk. Hoewel de winnaar van 2018 zich te schikken heeft naar de ploegbelangen, hoopt Thomas toch een rol van betekenis te zullen spelen.

"Uiteraard zullen Adam (Yates, red.) en Dani (Martinez,red.) onze twee kopmannen zijn. Het is aan mij om hen zo goed mogelijk te helpen. Maar er kan zo veel gebeuren in de Tour."

"Vergeet niet dat ik in de Tour die ik won ook niet als kopman aan de start kwam. Het zal erop aankomen om hard te werken en een eenheid te vormen als team. Diegene die het sterkte is, zal altijd aan de oppervlakte komen in deze race."

"Maar voor alle duidelijkheid: ik zal met alle plezier het vuile werk opknappen voor een ploegmaat wanneer ik denk dat hij meer kans maakt op winst. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat ik nog steeds een rol van betekenis kan spelen", besluit Thomas.