Jakobsen bezorgt Quick-Step nog eens favorietenrol in Vlaamse koers: "Als ik win, geef ik mijn voorjaar 10 op 10"

De favorietenrol: ze zijn hem bij Quick-Step haast niet meer gewoon in Vlaanderen. Met Jakobsen in de ploeg, is die woensdag wel weer voor de Wolfpack.

Het zou een geweldige opsteker zijn voorde ploeg als Fabio Jakobsen de Scheldeprijs zou kunnen winnen. "Het is een groot woord om te zeggen dat we daarmee het voorjaar van de ploeg zullen redden, maar we snakken wel naar een zege op Vlaamse bodem", erkent de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Als ik in Schoten win, geef ik mijn voorjaar een 10 op 10."

Jakobsen overloopt zijn prestaties in dat voorjaar. "Ik heb één sprint niet gewonnen en dat was toen ik werd ingesloten in de Ronde van Valencia. Ik startte ook met ambitie in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, maar dat draaide uit op een lichte teleurstelling. Nadien ben ik een beetje aan mezelf beginnen twijfelen, maar intussen kan ik dat plaatsen."

SCHELDEPRIJS IN PERSOONLIJKE TOP 5

Als de geschiedenis een les is, ziet het er goed uit voor woensdag. "Ik heb twee keer de Scheldeprijs gereden en twee keer won ik. Een derde keer winnen, zou veel voor mij betekenen. Voor mij staat deze koers in de top 5 van wedstrijden die een sprinter kan winnen."