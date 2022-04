Pedersen wint door snelle reactie na plaspauze: "Sinds begin het plan om hier te koersen na Ronde van Vlaanderen"

Mads Pedersen won zijn eerste koers na de Ronde van Vlaanderen. Een plaspauze had er nog bijna voor gezorgd dat die zege er niet kwam.

Pedersen won de openingsetappe van het Circuit de la Sarthe. "Sinds het begin van het seizoen was het het plan om hier te koersen na de Ronde van Vlaanderen. Mijn coach vond het een goed idee en ik ging akkoord. Ik krijg zo meer koersdagen in de benen en kan dan nog een trainingsblok doen voor Parijs-Roubaix."

VLUCHT VERTREKT NA PLASPAUZE

En de Deen zat ook meteen in de goede vlucht in de eerste rit, al had hij die bijna gemist. "Alex Kirsch en ik waren juist gestopt om te plassen en bevonden ons achteraan het peloton. We zagen dat er mannen aan het wegrijden waren. Ik schoof langzaam maar zeker om en maakte dan de sprong naar voren. Vanaf dan was het een harde koers tot aan het einde."

Pedersen moest diep in het krachtenarsenaal tasten om de overwinning te pakken. "Ik reed het gat dicht na de laatste aanval en geloofde nog in mijn sprint." Een zege in de openingsrit, dat betekent ook dat hij de leiderstrui mag aantrekken. "Uiteraard gaan we de leiderstrui verdedigen."