Wout van Aert zet eigen collectie in de verf tijdens quarantaine

Wout van Aert heeft nog eens van zich laten horen. De winnaar van Gent-Wevelgem zit in quarantaine, nadat hij in aanloop naar de Ronde positief testte op corona.

Door die positieve coronatest moest Van Aert de Ronde van Vlaanderen missen en is deelname aan Parijs-Roubaix onzeker. Een week in isolatie verblijven is nu de eerste stap. Nadien volgen er hopelijk weer negatieve tests. Als dat het geval is, kan hij mogelijk nog aan Parijs-Roubaix deelnemen.

PANACHE BY WVA

Via de sociale media houdt Van Aert zijn volgers ervan op de hoogte hoe zijn quarantaine verloopt. Op een foto op Instagram draagt de renner een t-shirt van Panache by WVA, de collectie van zichzelf en zijn echtgenote Sarah De Bie.

Op het moment van de foto stond Van Aert net op het punt om van een eetmaal te genieten, met eten dat kwam van De Pleynhoeve. Niet alles aan zo'n quarantaine is dus een tegenvaller.