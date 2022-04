OFFICIEEL: Alpecin-Fenix bevestigt komst veldrittalenten en haalt naast Tormans-duo ook Vandebosch binnen

Het is helemaal rond: Alpecin-Fenix strikt drie veldrittalenten. Bij Tormans haalt het een duo weg en Vandebosch komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Het was al eerder bekend dat Joran Wyseure en Emiel Verstrynge niet wilden meestappen in het project dat Jan Tormans samen met Patrick Lefevere op poten trachtte te zetten. Beide renners kozen uiteindelijk voor Alpecin-Fenix. Toen dat bekendgeraakte, kwam daar veel emotie bij te pas en was vooral manager Hans van Kasteren Kop van Jut voor de Tormans-clan.

Alpecin-Fenix bevestigt nu ook de komst van Wyseure en Verstrynge en haalt daarnaast ook nog Toon Vandebosch binnen. Vandebosch was vorig seizoen bij de elite namens Pauwels Sauzen-Bingoal vaak goed voor toptienplaatsen en werd ook geselecteerd voor het WK in Fayetteville.

Wyseure en Verstrynge zijn de nummers 1 en 2 van het WK veldrijden bij de beloften. Vandebosch werd zowel bij de junioren als bij de beloften al Belgisch kampioen.