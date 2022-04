Pidcock voorstander van Netflix-docu over Tour zoals in de F1: "Ik denk dat het geweldig gaat zijn voor de sport"

Het is inmiddels zeker dat er een Netflix-docu komt, naar analogie met die over de F1. Tom Pidcock juicht het initiatief volop toe.

"Ik denk dat het geweldig gaat zijn voor de sport. Ik denk dat het een breder publiek kan aantrekken en meer inzicht kan geven in de sport", is Pidcock zeker een voorstander van de docu die over de Tour in 2022 gemaakt gaat worden.

WIELRENNEN EEN INGEWIKKELDER CONCEPT

Het zou iets gelijkaardigs moeten worden als 'Drive To Survive' in de F1. "De Formule 1 is vrij gemakkelijk te begrijpen: er zijn 23-24 wedstrijden en die vormen een kampioenschap.Wielrennen is meer dan een serie wedstrijden. In wielrennen is het iets ingewikkelder om te begrijpen welke renners welke wedstrijden kunnen winnen", ziet Pidcock toch duidelijke verschillen tussen beide sporten.

"Het is misschien goed dat het gaat om een documentaire van de Tour en niet van een heel seizoen", merkt de Ineos-renner op. "Zo kunnen de mensen het misschien wat rapper verstaan. Het gaat iets enorm worden, die Netflix-documentaire."