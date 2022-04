INEOS heeft plan om Van der Poel van winst in Amstel te houden en rekent op... Van Baarle

Hoe hou je Mathieu Van der Poel van winst in de Amstel Gold Race zondag? Bij INEOS hebben ze een plan en dat steunt niet enkel op Tom Pidcock.

Ploegleider Servais Knaven laat weten dat ook Dylan Van Baarle een prominente rol daarin speelt. "Deze Amstel zou anders kunnen lopen dan we gewend zijn, omdat veel van de renners die hier normaal rijden in de Ronde van het Baskenland zijn", zegt Knaven bij De Telegraaf.

"Veel van de mannen die uitkomen in de Vlaamse koersen zijn er nu. We hebben gezien dat zij over het algemeen de wedstrijd wat eerder openbreken. Ik verwacht een goede Dylan, die weliswaar een haat-liefde-verhouding heeft met deze wedstrijd. Maar als hij er vooraan bij zit wanneer ze de 200 kilometer zijn gepasseerd, kan hij ver komen."

Maar het volledige plan wou hij natuurlijk niet meegeven. "Wij hebben ons eigen plan, maar veel hangt af van hoe de koers zich ontwikkelt. En ja, daar speelt Mathieu heel vaak een rol in. Wij moeten net zoals met Dylan in Vlaanderen proberen een stap voor te zijn. Dat is in de Amstel wat moeilijker, omdat het door de vele hellingen lastig is om te bepalen wat het juiste moment is."