Patrick Lefevere wil een weerbaar Quick-Step zien: "Geloof in tandem Evenepoel-Alaphilippe in Ardennenklassiekers"

Patrick Lefevere pleit voor weerbaarheid bij Quick-Step. Met wat Evenepoel en Alaphilippe momenteel laten zien in het Baskenland, kan het straks in de Ardennenklassiekers écht opklaren.

Lefevere komt in HLN nog een keer terug op de Scheldeprijs. "De man die moest mee zijn was net op dat moment een jasje aan het uittrekken", doelt hij op Jakobsen. "Dan denk ik: welk jasje? Als je weet dat nog voor kilometer 30 een waaier zal worden getrokken, moet je bij wijze van spreken toch in je korte mouwen starten?"

"Voor de Gold Race en de Brabantse Pijl loopt de voorbereiding in Baskenland wel gesmeerd", heeft Lefevere iets om zich aan op te trekken. Vanaf de Brabantse Pijl is ook Evenepoel erbij in de klassiekers. "Ik herinner me hoe Julian Alaphilippe vorig jaar afstopte om Remco de Druivenkoers te laten winnen. En Remco sloofde zich nu al een paar keer uit voor Julian. Zo is het altijd geweest in onze ploeg en zo zal het altijd blijven."

Er zit nog wel wat aan te komen

Blijft een feit dat Quick-Step voorlopig in de grote koersen in de hoek zit waar de klappen vallen. "Maar wat verander je eraan? We moeten ons niet beginnen gedragen als geslagen honden. Er zit nog wel wat aan te komen."

De balans op het einde opmaken, is zowat het mantra van Lefevere. "Ik haal vaak het voorbeeld aan van de Tour 2008. Op de laatste vrijdag kwamen journalisten naar me toe om de balans op te maken. Ik zei: 'Kom zondagavond eens naar de Champs-Élysées'. Wie won? Gert Steegmans." In de Ardennenklassiekers komen er wel straffe concurrenten bij, toch? "Bij leven en welzijn geloof ik in de tandem Evenepoel-Alaphilippe."