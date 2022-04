Mooi duel tussen Caleb Ewan en Jasper Philipsen in openingsetappe van Ronde van Turkije

Caleb Ewan en Jasper Philipsen zouden in de Ronde van Turkije volop hun kans gaan in de sprints en dat hebben ze in de eerste rit al meteen gedaan.

Ondanks meerdere aanvalspogingen nog in de finale kondigde er zich een groepssprint van een uitgedund peloton aan. De slotkilometer was net ingezet toen de laatste aanvaller ingerekend werd. Nadien wachtte er een belangrijke taak voor Jasper De Buyst. DE BUYST ZET EWAN GOED AF De meesterknecht van Lotto Soudal zette Caleb Ewan perfect af. Er zat ook genoeg snedigheid in diens versnelling. Jasper Philipsen deed ook nog volop mee, maar Ewan hield hem nog vlot af en pakte dus winst in de eerste rit én de leiderstrui. Danny van Poppel spurtte voor Bora-Hansgrohe naar de derde plaats. Het was toch opletten geblazen, want de aankomst lag in een bocht, maar gelukkig werden er geen valpartijen bij de finish vastgesteld.