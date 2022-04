Amper 16-jarige Belg nu ook onder de vleugels van de manager van Tadej Pogačar

Als één manager weet hoe een renner naar de top te loodsen, is het die van Pogačar. Een 16-jarige Belg rekent op dezelfde persoon om zijn belangen te behartigen.

Het Laatste Nieuws meldt dat Sente Sentjens voortaan ook in de portefeuille zit van Alex Carera. De Italiaan is dus tevens de manager van Tadej Pogačar. Ook een klepper als Vincenzo Nibali en sensatie Biniam Girmay zitten bij hetzelfde management.

WINNAAR IN KUURNE BIJ JUNIOREN

Dat moet dus wel een teken zijn dat er Sentjens een hele mooie toekomst wacht. Hij heeft zijn potentieel dan ook al wel in de verf gezet. Sentjens won in februari Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren met een voorsprong van bijna 40 seconden op zijn eerste achtervolgers.

Sentjens is ook een naam die mogelijk vertrouwd in de oren klinkt. Sente is de zoon van Roy Sentjens, die tijdens zijn eigen actieve wielerloopbaan bij de profs onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Druivenkoers won.