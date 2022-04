De Cauwer gelooft niet veel van helpersrol voor Wout van Aert: "Aan 90% is hij nog goed genoeg om te winnen"

Van Aert start in Parijs-Roubaix als soort van helper, als we Jumbo-Visma moeten geloven. De Cauwer doet dat laatste niet meteen.

Het is voortgaan op basis van de weinige informatie die beschikbaar is. "We weten natuurlijk niet wat Jumbo-Visma allemaal achterhoudt. Is Wout heel erg ziek geweest de voorbije week? De enige zekerheid is dat hij aan de start komt - dan is hij dus fit. En dat zal ook betekenen dat Wout de finale zal rijden", concludeert José De Cauwer bij Sporza.

© photonews

Wat dus ook betekent dat de condurrentie maar beter volop met Van Aert rekening houdt. "Aan 90% is hij nog goed genoeg om te winnen", klinkt het bij De Cauwer. Van een week in isolatie naar winst op de piste in Roubaix? Om een boutade van De Cauwer aan te halen: het zou zomaar eens kunnen...

Overigens zal iedereen, zowel de eigen ploeg als de concurrentie, er wellicht van uitgaan dat de beste Van Aert aan de start staat. "De andere ploegen gaan hem nu niet beschouwen als een andere Wout door die coronabesmetting. Jumbo-Visma zal, denk ik, ook koersen alsof ze een kandidaat-winnaar hebben."