Caleb Ewan maakt het werk van Lotto vakkundig af in zesde rit in Ronde van Turkije, Philipsen in de top drie

Caleb Ewan bezorgt Lotto nog eens broodnodige punten met een nieuwe ritzege in Turkije. Philipsen geraakte niet verder dan de derde plaats.

Op negen kilometer van aankomstplaats Eceabat werden vroege vluchters Řepa en Borresch ingerekend door het peloton, dat overigens nog aardig uitgedund zou worden. In de laatste drie kilometer zaten immers wel nog wat oplopende stukken.

LOTTO MET VIER OP EERSTE RIJEN IN FINALE

Lotto Soudal was goed vertegenwoordigd in de finale met nog vier mannetjes op de eerste rij. De vierde, dat was Caleb Ewan en het was aan hem om het af te maken in de sprint. Jasper De Buyst trok de spurt voor hem aan en in de slotmeters maakte de Australiër eenvoudig het verschil.

Danny van Poppel van Bora-Hansgrohe eindigde op de tweede plaats. Jasper Philipsen mengde zich ook nog in ht gewoel en kwam als derde over de meet. In de strijd om de degradatie uit de WorldTour te vermijden, zijn het belangrijke punten die deze zege van Ewan opleveren. Ook de openingsetappe in de Ronde van Turkije kwam al op zijn naam.