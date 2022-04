Caruso houdt op de Etna Intermarché-renner en Nibali af: nummer 2 uit Giro van vorig jaar pakt rit-en eindzege in Sicilië

Damiano Caruso en Vincenzo Nibali: dat zouden de twee mannen worden om op de Etna in de gaten te houden in de Ronde van Sicilië. Caruso maakte het waar: hij won de rit en pakt ook de eindzege.

Op de mythische beklimming moest de ontknoping volgen in de Ronde van Sicilië. Miholjević, die als leider aan de slotetappe begonnen was, lag er aan de voet van de slotklim al lang af. Niet veel later ging de wens van de Italianen in vervulling: Caruso en Nibali die met mekaar in duel gingen op de Etna.

Het werd nog wel meer dan dat duel: Cepeda, Meintjes en Elissonde maakten nog de aansluiting. Zou Intermarché-Wanty-Gobert met Meintjes alweer een spraakmakende triomf beleven? Neen, al scheelde het niet zo veel: Meintjes bereikte de aankomst als tweede, vijf seconden na ritwinnaar Caruso. Cepeda werd derde op 10", Nibali vierde op 17".

FERME DUBBELSLAG

De ritoverwinning van Caruso volstond ook om de eindzege te pakken: een ferme dubbelslag van de man die vorig jaar tweede werd in de Giro. De Italiaan houdt 29" over op Cepeda, die in het klassement in dezelfde tijd als Meintjes wordt geplaatst.