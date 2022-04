Onduidelijkheden voor Luik-Bastenaken-Luik: Roglič onzeker, Jumbo wil ook deelname Van Aert niet bevestigen

Het eerstvolgende Monument na Parijs-Roubaix is Luik-Bastenaken-Luik. Van Aert en Roglič komen daar in principe samen aan de start. Al is er bij beiden mogelijk nog wat twijfel.

Voor Primož Roglič stond Luik-Bastenaken-Luik altijd al op de planning. Een knieprobleem zou hem nu toch kunnen weghouden van de Ardennenklassieker. Het Laatste Nieuws meldt dat Roglič zowel voor de Waalse Pijl als voor Luik-Bastenaken-Luik onzeker is. In de Ronde van het Baskenland kwam Roglič al - uitgezonderd zijn tijdritzege op de openingsdag - matig voor de dag. Het missen van de Waalse klassiekers zou een streep door de rekening zijn. In de Waalse Pijl werd de Vueltawinnaar vorig jaar tweede, Luik-Bastenaken-Luik staat al op zijn palmares na zijn zege in 2020. Sinds vorige week is het ook een publiek geheim dat Wout van Aert gaat meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. Al willen ze dat bij zijn ploeg niet met zoveel woorden gezegd hebben. "Ik heb gelezen dat hij er start, maar dan weten jullie schijnbaar meer dan wij", zegt ploegleider Grischa Niermann aan Sporza. "Dat zien we nog wel."