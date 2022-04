Lelangue spreekt tegen dat Gilbert moet koersen vanwege de druk: "Veel punten zal hij met dit vormpeil niet pakken"

Er moet wat uitgeklaard worden bij Lotto. Lelangue en Gilbert zitten niet helemaal op dezelfde golflengte over de reden waarom die laatste blijft koersen, ondanks zijn ademhalingsproblemen.

Toen Gilbert op zijn persbabbel in aanloop naar Parijs-Roubaix gevraagd werd waarom hij geen pauze inlast, haalde Phil de druk op de ploeg aan en het feit dat er punten gepakt moeten worden om degradatie naar de WorldTour te vermijden.

"Er is totaal geen druk op Phil", spreekt John Lelangue dat tegen bij Het Laatste Nieuws. "Als hij ziek is en niet wil starten, moet hij zeker niet starten. Ik heb zondag met gesproken met Phil na de Amstel. Hij heeft toen zelf gevraagd om Parijs-Roubaix te mogen rijden, ook al stond dat normaal niet op zijn planning." Dat hij zelf vroeg om Parijs-Roubaix te rijden, gaf Gilbert ook wel aan.

© photonews

"Op zijn 39ste denk ik dat Phil voldoende ervaring telt om in te schatten of hij klaar is om te koersen of niet. Hij zegt van wel en wij gaan daar in mee. Voor punten te nemen is dat niet, want laat ons eerlijk zijn: veel punten zal hij met dit vormpeil niet kunnen pakken", is Lelangue duidelijk.

De CEO van Lotto Soudal ziet Gilbert in een andere rol. "Enkel de punten van de beste tien scorende renners komen in aanmerking voor de strijd om behoud in de WorldTour. We rekenen niet op Phil om veel punten te scoren. We hebben hem nodig voor zijn ervaring en visie in de wedstrijden."