Ontgoocheld en kwaad: Patrick Lefevere laat van zich horen over fan die Lampaert liet vallen

Het was één van de beelden van deze editie van Parijs-Roubaix. De supporter die Yves Lampaert onderuit deed gaan.

Op zeven kilometer van het einde ging Yves Lampaert onderuit door een toeschouwer die te dicht bij de weg in zijn handen stond te klappen.

Het kostte Lampaert uiteindelijk een podiumplek. Patrick Lefevere kon er niet bij dat dit hen moest overkomen. “Ik weet niet wat ze moeten doen met zo’n mensen”, vertelt Lefevere aan HLN. “En weer staat daar zo’n ezel met een cameraatje.”

“Schandalig dat dit kan. Stijn Vandenbergh zijn we ook zo eens kwijtgeraakt in finale... Lampaert reed zo verstandig. Veel meer kan je daar niet over zeggen. Of nog dit: die mijnheer gaat straks doodleuk naar huis, Lampaert zit met de pijn en is zijn top vijf kwijt. Want dat ging ie toch zeker halen. Blijkbaar moeten we de de kelk echt tot de bodem ledigen.”