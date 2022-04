Remco Evenepoel reed zondag 'eigen klassieker': verkenning van volgend Monument al achter de rug

Ook Remco Evenepoel heeft voorbije zondag niet stilgezeten. Hij werkte zowat zijn eigen klassieker af, is af te leiden uit zijn trainingsgegevens.

Op de gegevens van Remco Evenepoel op Strava is te zien dat hij zondag, terwijl een aantal van zijn collega's bezig waren aan Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik is gaan verkennen. Dat is het eerstvolgende Monument op de wielerkalender.

VERKENNING LOOPT VIA SPRIMONT

Luik-Bastenaken-Luik vindt zondag 24 april plaats, mét ook Remco Evenepoel aan de start. Dan kan een verkenning ruim op voorhand geen kwaad: Evenepoel passeerde onder meer langs de Luikse gemeente Sprimont.

Evenepoel zit al helemaal met zijn hoofd bij de Waalse klassiekers. Maandagochtend is hij een deel van de Waalse Pijl gaan verkennen. Die Ardennenklassieker komt er woensdag al aan.