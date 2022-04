Tweevoudig bergkoning uit grote ronden werkt lange vlucht knap af en rijdt naar zege in de Alpen

De Ronde van de Alpen is begonnen met meteen een spannende rit. Een bergkoning uit de grote ronden liet in dit voorproefje op de Giro zien dat hij nu al in orde is.

Meteen een pittige rit die het peloton voorgeschoteld kreeg. Hoe kan het ook anders in de Alpen? Bouchard, Zwiehoff, Rangel, Bais, Etxebarria en Zangerle maakten er gebruik van om de eerste ontsnapping op touw te zetten. Zangerle zou als eerste vooraan moeten afhaken. Bouchard bleek de sterkste klimmer onder de vluchters en ging er alleen vandoor. Bij de eerste passage aan de aankomst had de Fransman iets meer dan een minuut op de eerste achtervolgers. De groep der favorieten was ondertussen ook al genaderd tot op minder dan twee minuten van de leider. BOUCHARD HOUDT STAND Op zes kilometer van de aankomst was de achtervolgende groep opgeslorpt, maar het verschil met Bouchard bedroeg nog steeds meer dan een minuut. Er werd nog wel volop jacht maakt, onder meer door Richie Porte, maar Bouchard hield stand en is door zijn zege ook de eerste leider. De AG2R-renner is dan ook niet de eerste de beste: hij won het bergklassement in de Vuelta van 2019 en de Giro van 2021.