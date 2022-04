Stress plots een thema bij Julian Alaphilippe en Quick-Step: "Een pasklare oplossing bestaat er niet"

Quick-Step wacht nog op een grote vis in de klassiekers. Dat doet de stress bij Alaphilippe & co enorm toenemen. Dat liet de Fransman doorsijpelen na zijn vierde plek in de Waalse Pijl.

"Quasi elk jaar pakte de ploeg een grote klassieke overwinning in het Vlaamse voorjaar", bespreekt psycholoog Jef Brouwers de situatie van Quick-Step in Het Laatste Nieuws. "Om welke reden dan ook lukte dat nu niet. Dat is voor een ploeg vol winnaars héél lastig. Het gaat ook om de eer, hé. Ze hebben een status te verdedigen. Nu wordt er naar Alaphilippe gekeken om in extremis nog een grote klassieker te pakken."

Nog meer druk dan gewoonlijk dus voor hem, maar dat moet de wereldkampioen toch aankunnen. "Anders rijd je zo'n palmares niet bij mekaar." Brouwers ziet er dus niet de eeuwige speelvogel in, als het gaat om zijn sport. "Volgens mij is hij een ernstig man geworden die professioneel bezig is. De stress laat hij niet zomaar van zich afglijden, hoor. Hij beseft dat hij veel verantwoordelijkheid heeft en legt zichzelf een pak druk op."

VERLAMMENDE DRUK

Dat geldt ook voor de rest van de ploeg. "De renners bij Quick-Step voelen elk individueel de druk om te presteren. Dat is één van de pijlers van hun succes, maar eens het een periode tegenzit, zorgt die gedachtegang al snel voor een enorme druk. Die kan zo verlammend werken dat je net niet genoeg energie hebt om een wedstrijd naar je hand te zetten, zoals in de Waalse Pijl."

Het feit dat een overwinning uitbleef in die wedstrijd, verhoogt de druk dan weer voor Luik-Bastenaken-Luik. "De ploegpsycholoog zal zijn werk hebben. Ze moeten op zoek naar manieren om die stress te onderdrukken. Maar een pasklare oplossing bestaat er niet."