Het fenomeen Alejandro Valverde: 41-jarige Spanjaard reed Muur van Huy even snel op als in gloriejaren

Twee zeges in het voorjaar in Spanje, maar vooral: tweede in de Strade Bianche achter een ontketende Pogacar en ook in de Waalse Pijl afgelopen woensdag moest hij slechts één renner voor hem uit laten. Het lichaam van Valverde lijkt maar niet oud te worden.

Bewijs daarvan zijn ook de klimtijden van Valverde op de Muur van Huy. Lanterne Rouge vergeleek de klimtijden van Valverde op de slothelling van de Waalse Pijl de voorbije 15 jaar en kwam tot de conclusie dat klasse niet afbot.

Woensdag reed Valverde met een tijd van 2 minuten en 52 seconden de Muur van Huy op. In ongeveer dezelfde tijd won hij van 2014 tot 2016 telkens de Waalse Pijl. In 2018 was hij met exact dezelfde tijd 2e. Het gekke aan de statistieken is dat de tijden van de ex-wereldkampioen sneller lijken te worden naarmate hij ouder wordt, met een piek op zijn 34e. De klimtijden van na zijn dopingschorsing zijn zelfs sneller dan ervoor. Een stevige revanche?

Bored whilst travelling to Budapest, @CyclingGraphs timed all of Valverde's Mur de Huy performances through his career, pre and post suspension. Some crazy stats:



He set a 10s PB on the Mur at 34 years old

His 2022 time was fast enough to win in several years in the past decade