Remco Evenepoel in duel met Wout van Aert: "Dat is lief, bedankt!"

Vandaag wordt Luik-Bastenaken-Luik gereden, met Remco Evenepoel én Wout van Aert aan de start.

Het gebeurt niet vaak, maar vandaag is het wel van dat. Remco Evenepoel en Wout van Aert staan samen aan de start van een koers. Voor beiden ook de eerste keer in Luik-Bastenaken-Luik.

"Dit is mijn eerste deelname hier, ik kijk er enorm naar uit om te starten", zegt Evenepoel bij HLN. "Ik ken het parcours heel goed, 't is superzwaar. Maar ik sta wel te popelen."

Topfavoriet Tadej Pogacar is er niet bij nadat de moeder van zijn vriendin overleden is. "Ik begrijp zijn keuze 100 procent. Dit is de meest lastige situatie die je kan meemaken en dan is koers bijzaak. Ik wil hem zeker al mijn steun en liefde sturen."

Krijgen we een duel met Wout van Aert? "We zijn niet met twee in de koers, hé. Er zijn nog 200 andere renners. Dat we topfavorieten zijn? Dat is lief, bedankt. Maar als je maar één iemand in het oog houdt, dan heb je de koers al half verloren denk ik."