UPDATE: Quick-Step meldt dat Alaphilippe breuken en een klaplong heeft opgelopen, kaakbreuk voor Van Wilder

Ondanks de zege voor Evenepoel toch ook wat zorgen voor Quick-Step, nadat Alaphilippe bij een val betrokken geraakte die het peloton in Luik-Bastenaken-Luik deed scheuren.

Bij een enorme valpartij lagen zeker een veertigtal renners op de grond en werd het peloton in twee stukken gebroken. Julian Alaphilippe bleek de renner te zijn die er op het eerste zicht het ergst aan toe was. Schijnbaar had de wereldkampioen aan de rechterkant van de weg een boom geraakt.

Al snel werd Alaphilippe op een minuut van het eerste peloton gemeld en kort hierna volgde de bevestiging van zijn opgave. De Fransman van Quick-Step Alpha Vinyl werd ook afgevoerd met de ambulance. Zijn partner Marion Rousse gaf wel aan dat hij bij bewustzijn was.

Julian Alaphilippe abandonne Liège-Bastogne-Liège. Il est dans l'ambulance et conscient d'après Marion Rousse. Il se plaint de douleurs au dos après sa grave chute. #LBL April 24, 2022

Alaphilippe zou vooral klagen over rugklachten als gevolg van de valpartij. Het was kort na afloop van de koers nog wachten op verdere informatie.

Update: Inmiddels is die informatie er. Quick-Step heeft een medische update gegeven en bekendgemaakt dat Alaphilippe twee gebroken ribben, een gebroken schouderblad en een klaplong opgelopen. Zijn toestand is wel stabiel, maar hij blijft ter observatie in het ziekenhuis.

Ook Ilan Van Wilder was bij de ongelukkigen. Van Wilder heeft een kaakbreuk opgelopen. Beide renners zullen in Herentals verder onderzocht worden.