Van Vleuten haalt na tweede plaatsen in Ronde en Amstel haar gram en wint voor tweede maal Luik-Bastenaken-Luik

Annemiek van Vleuten was al in drie mooie wedstrijden tweede geëindigd. In Luik-Bastenaken-Luik was ze vastberaden om iedereen achter te laten: ze speelde het knap klaar in de finale.

Vallieres, Korevaar, Ton en Perkins waren de eerste dames die echt een kloof bij mekaar konden rijden. Met nog vier beklimmingen te gaan was hun verhaal toch al voorbij. Nadien begonnen al wat bekende namen zich te roeren. Spratt, Reusser, Martin, Paladin, Thomas, Muzic, Kirchmann en Honsinger gingen in de aanval. De grote ploegen hadden zo elk een pionnetje mee. Op La Redoute begon de voorsprong van het achttal wel al te slinken en daar vond Van Vleuten het ook al tijd voor een enorme versnelling. De Movistar-renster maakte in één ruk de oversteek naar de kop van de koers en trok ook meteen door. Enkel Reusser kon op dat moment volgen. VAN VLEUTEN OP EN OVER BROWN Het kwam echter tot een hergroepering: zo werd een elitegroepje gevormd. Hardrijdster Grace Brown was de volgende die het probeerde. Van Vleuten wilde de kaas niet van haar brood laten halen: ze reed in haar eentje naar de Australische toe en ging erop en erover! Van Vleuten solo op weg naar de overwinning, zo leek het. In de achtervolgende groep gaven Brown, Cavalli, Moolman, Vollering en Longo Borghini het nog wel niet op. Er werd volop gejaagd en samengewerkt achter Van Vleuten, maar de Nederlandse bleef evenzeer krachtig de pedalen ronddraaien. Straf dat ze het zo goed volhield: een schitterende zege voor Van Vleuten! Bij de achtervolgsters spurtte Brown naar de tweede en titelverdedigster Vollering naar de derde plaats.