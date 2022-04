🎥 Valerio Piva en Hilaire Van der Schueren reageren op 2e plaats van Quinten Hermans in L-B-L

Tijdens de finale van Luik-Bastenaken-Luik volgden ze bij Intermarché-Wanty-Gobert de ontknoping vanuit de volgwaten. Ploegleider Valerio Piva stuurde Quinten Hermans zodat die zich goed zou plaatsen voor de sprint.

Na de sprint volgde vreugde in de volgwagen. Ze vonden de 2e plaats ongelooflijk.

😍 Watch the priceless reaction from Hilaire & Valerio to @Quintenhermans second place on @LiegeBastogneL 🥈 pic.twitter.com/X7Q9oSfRFx