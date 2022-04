Sterke man Lotto-Soudal beseft dat het geen topvoorjaar was: "Wil geen excuses inroepen, maar ..."

Lotto-Soudal moet eens te meer hopen dat het de komende maanden wat beter met hen zal gaan, om degradatie uit de World Tour te vermijden. Het voorjaar was bleek te noemen.

"Ik wil geen excuses inroepen, maar ...", is sterke man John Lelangue duidelijk tegenover Sporza. Ook Lotto-Soudal heeft de nodige pech gehad dit seizoen.

Koersen om te winnen

"Het was in de grote koersen onder de verwachtingen. De ontgoocheling overheerst, maar ik ben hoopvol - we wonnen twaalf koersen, al zijn het kleinere."

"Het seizoen is nog lang, een paar goede weken kan genoeg zijn om het om te keren. Er kan nog veel gebeuren. We koersen om te winnen, niet om de punten. Dat blijft zo."