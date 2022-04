📷 Emiel Verstrynge na vertrek bij Tormans voor het eerst met truitje van Alpecin-Fenix

Op sociale media laat de Belgisch veldritkampioen bij de beloften weten dat hij zijn keuze voor Alpecin-Fenix nog altijd niet beklaagd heeft.

Hij is helemaal klaar voor het eerste trainingskamp in de kleuren van Alpecin-Fenix.

“Perfecte omstandigheden voor mijn eerste trainingskamp met Alpecin Fenix Devo Team. Ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe kleuren binnenkort te tonen in een wegrit”, laat Verstrynge weten.

Perfect circumstances for my first training camp with @AlpecinFenix Devo team. Looking forward to show my new colors in a road race soon! 😍 pic.twitter.com/2TGXM2ek0U