Italiaanse zege in tweede rit van Ronde van Griekenland, eerste Belg zevende

De Italiaan Matteo Moschetti van Trek-Segafredo heeft de tweede rit van de Ronde van Griekenland gewonnen.

In het slot van de tweede rit van de Ronde van Griekenland liet onze landgenoot Kenny Molly zich zien, maar op de slotklim werd hij weer bijgehaald.

De etappe draaide uit op een sprint en daarin was Moschetti de snelste voor twee andere Italianen. Moschetti won eerder dit jaar al een etappe in de Ronde van Valencia. Milan Menten was de eerste Belg in de etappe op de zevende stek.

Aaron Gate, die gisteren de openingsrit won, blijft leider in de stand. Lennert Teugels is beste Belg op de zesde plaats.