Jumbo Visma heeft medische update over Primoz Roglic

Primoz Roglic moest forfait geven voor de Ardennenklassiekers door een blessure aan de knie.

Geen Primoz Roglic in de Ardennen, de ploeg van de Sloveen kwam ondertussen met een medische update over de renner.

“Het gaat de goede richting uit. Hij is al terug aan het trainen en wordt van nabij opgevolgd door de staf”, zegt Merijn Zeeman van Jumbo Visma aan Velonews.

“Ik denk niet dat hij veel tijd heeft verloren, aangezien hij in een rustperiode zat en normaal op vakantie vertrokken was toen. We zijn in ieder geval voorzichtig, want we willen niet dat de blessure terugkeert.”