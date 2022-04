Teuns in bloedvorm, analisten laten zich uit over de zaak: "Neen, ik ben niet verrast"

Dylan Teuns is geweldig goed in vorm. Na een zege in de Waalse Pijl is hij nu ook ritwinnaar in de Ronde van Romandië.

"Een mooie overwinning van Dylan Teuns in de Waalse Pijl. Hij heeft zijn vorm opnieuw bewezen in de Ronde van Romandië", aldus Dirk De Wolf. Bloedvorm "Hij heeft bloedvorm, maar hij reed een heel goed en heel regelmatig voorjaar", ging de analist verder in Extra Time Koers. "Ik ben niet verrast", pikte Klaas Lodewyck in. "Ik heb nog met hem samengekoerst en ook als sportdirecteur. Soms had hij eens een mindere periode, maar nu rijdt hij op heel hoog niveau."