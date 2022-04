David Bombeke hoopt dat ze met Egan Bernal niet dezelfde fout maken als met Chris Froome

De Colombiaanse arts van Egan Bernal, Gustavo Uriza, denkt dat Bernal al over een kleine maand kan koersen. Osteopaat David Bombeke vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij hoopt dat ze wachten tot Bernal in staat is om te koersen.

"Over vier weken kan Egan Bernal weer koersen", zegt Gustavo Uriza die Colombiaanse arts is van de renner. Osteopaat David Bombeke laat aan Het Nieuwsblad weten dat hij daar zijn twijfels over heeft. Bombeke vindt dat typisch wielrennen. Hij vindt die uitspraak van Bernals arts vreemd, omdat hij nog een wandelstok nodig heeft. Dat Bernal wel al kan fiets vindt hij dan weer minder vreemd, omdat dat deel uitmaakt van de revalidatie. Kunnen fietsen, staat volgens Bombeke niet gelijk aan kunnen koersen. GEEN GROTE RONDE Uriza geeft de eindbeslissing aan Bernals ploeg INEOS Grenadiers. Bombeke hoopt dat INEOS niet dezelfde weg opgaat als enkele jaren geleden met Chris Froome. Van Chris Froome is bewezen dat je te snel kan terugkeren volgens Bombeke en dat ze constant achter de feiten aanhollen. Bernal heeft wel zelf al aangegeven dat hij dit jaar geen grote ronde zal rijden en hij hoopt dit jaar weer te kunnen koersen.