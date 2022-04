Koen Monu en Golazo gaan nauwer samenwerken bij de organisatie van cyclocrossen

In de toekomst gaan Koen Monu en Golazo nauwer samenwerken. "Samen kunnen we mooie evenementen uitbouwen", laat Golazo weten.

Koen Monu organiseert verschillende veldritten. Denk maar aan Boom, Heusden-Zolder en Mol. In de toekomst gaat Monu ondersteuning krijgen voor marketing, sponsoring, partnership en hospitality.

"Het wordt elk jaar complexer om een veldrit te organiseren", zegt Monu. "Ik ben blij dat Golazo ons daarmee gaat ondersteunen. Zo zullen de bestaande crossen meer ademruimte hebben om zo de toekomst te verzekeren. Op termijn ga ik ook adviseren om ook evenementen in Afrika te organiseren, want dat continent ligt me nauw aan het hart."

"In 2006 zijn wij het veldrijden binnengestapt", gaat Golazo verder. "We hebben met Koen Monu altijd een goede band gehad. Samen kunnen we zijn crossen verder uitbouwen, zodat iedereen daar met stip naar toe zal gaan."