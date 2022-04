Wielerkoppel komt met heuglijk nieuws

Heuglijk nieuws vanuit Wetteren, waar een wielerkoppel vader en moeder zijn geworden van een flinke zoon.

Michael Vanthourenhout en Kelly Van den Steen zijn vader en moeder geworden van een flinke zoon, Arthur.

Dat heeft het wielerkoppel bekend gemaakt via de sociale media. De geboorte was nachtwerk, want Arthur zag het levenslicht rond 2.30 uur.

Crosser Vanthourenhout en wielrenster Van den Steen zijn al tien jaar samen en trouwden vorig jaar. Nu hebben ze hun huwelijk dus beklonken met een kind.