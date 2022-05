BK tijdrijden: hyperspanning bij de jongens, dochter van wint bij beloften vrouwen

Het BK bij de jeugd heeft voor ferme resultaten gezorgd op zondag. In alle reeksen werd het spannend en leuk.

De beloften bij de mannen maakten het héél erg spannend in Gavere, want Alec Segaert was uiteindelijk over 23 kilometer amper 1 seconde sneller dan Jonathan Vervenne. Lennert Van Eetvelt vervolledigde het podium.

Knaven, Scholiers en Jooris

Bij de vrouwenbeloften was Britt Knaven - dochter van ex-profwielrenner Servais - aan het feest, voor Elena Debouck en Eefje Brandt.

Duarte Marivoet Scholiers en Febe Jooris zijn de winnaars in de juniorenraces in een heel interessante zondag.