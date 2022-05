De vrees zit er in bij Thomas De Gendt na hartstilstand Colbrelli: "Ik wil niet doodgaan in mijn sport"

Thomas De Gendt is zich bewust van de gevaren van de wielersport. De hartstilstand van Colbrelli heeft dat nog meer aangewakkerd.

Zeker omdat Colbrelli volgens hem aan de basis lag van de ziektegolf. "In Parijs-Nice heeft hij het hele peloton bij elkaar gehoest. Daar heeft hij ons allemaal ziek gemaakt", zegt De Gendt in Humo. "Wie corona krijgt en daardoor tien procent longinhoud verliest, merkt daar niets van in zijn dagelijkse leven. Maar voor een sporter maakt het een wereld van verschil. Blijf je doorgaan en slaat het op je hart, dan is je carrière voorbij."

© photonews

"Kijk naar Tim Declercq, veel heeft het bij hem niet gescheeld", gaat De Gendt verder. "Toen het Colbrelli overkwam, werd ik erg bang, ja." Ergens vreest De Gendt nog altijd. Op gezondheidsvlak neem je risico's in het wielrennen, maar uiteraard ook bij valpartijen.

Al te veel renners hebben op de fiets het leven gelaten. "Als je jong bent, sta je er niet bij stil dat een domme val je dood kan betekenen. Maar na veertien jaar in het profpeloton heb ik zoveel renners zien doodgaan dat ik me zeer bewust ben van het gevaar. Hoe hard ik ook probeer om het op de fiets van mij af te zetten, het blijft door mijn hoofd spoken. Ik wil niet doodgaan in mijn sport."