Greg Van Avermaet begint voorbereiding richting Tour de France in de Tour du Finistère

Greg Van Avermaet zal na het voorjaar weer de competitie in de Tour du Finistère hervatten. Zo werkt hij verder toe naar de Ronde van Frankrijk.

Op 21 mei is er de Tour du Finistère. In die eendagswedstrijd zal Greg Van Avermaet weer hervatten na het voorjaar. De dag nadien zou hij volgens Het Nieuwsblad ook de Boucles de l'Aulne rijden. Om daarna, met enkele dagen rust, deel te nemen aan de Boucles de la Mayenne. Dat is een rittenkoers van 4 dagen.

De Tour du Finistère zal het begin zijn van Van Avermaets voorbereiding voor de Ronde van Frankrijk.