Roglic lijkt verlost van knieblessure waarmee hij sukkelde

Roglic moest noodgedwongen forfait geven voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Na de Ronde van het Baskenland moest Primoz Roglic even verplicht aan de kant door last van de knie. Ondertussen zit hij al eventjes weer op de fiets.

“We zitten nog steeds in de revaliderende fase”, zegt sportief manager Merijn Zeeman aan HLN. “De dokters en onze Performance Coach Mathieu Heijboer volgen de knie van Primoz dagelijks op.”

Afgelopen week trainde hij al in zijn thuisland Slovenië, maar dat is niet het volle pond. “Zijn trainingen zijn momenteel nog steeds met de rem op. Pas volgende week willen we zijn knie volledig belasten.”

Begin juni wil Roglic de Dauphiné rijden. Volgende week trekt hij op hoogtestage naar de Sierra Nevada.