Thibau Nys twijfelt toch aan volgende stap in carrière: "Voor hetzelfde geld..."

Thibau Nys staat deze zomer voor een belangrijke uitdaging die moet uitwijzen of hij klaar is voor een volgende stap in zijn carrière.

Voor de buitenwereld lijkt het slechts een formaliteit, maar de stap van het continentale circuit naar de WorldTour houdt Thibau Nys toch wel bezig. “In augustus ga ik bij Trek-Segafredo in principe al voor een paar wedstrijden aan de slag als stagiair”, zegt Nys aan HLN. “Of daar al een vervolg op komt in 2023, zal afhangen van het gevoel dat ik aan de komende maanden overhoud. Is dat positief, dan ga ik in de toekomst nadrukkelijker focussen op de weg en mijn veldritseizoen iets meer afbakenen. Maar voor hetzelfde geld moet ik straks concluderen: 'neen, ik ben hier nog te groen voor'.”

