Trekt Van der Poel straks opnieuw leiderstrui aan in grote ronde? "Ambitie mooi, maar je moet het eerst nog doen"

Mathieu van der Poel gaat opnieuw op zoek naar de leiderstrui in een grote ronde. Het geel droeg hij al in de Tour, liefst draagt hij weldra het roze in de Giro.

In de podcast De Tribune was de 'roze missie' van Mathieu van der Poel ook een thema en sprak José De Cauwer er zich over uit. "De roze trui? Dat kan. Al is er daags nadien een korte tijdrit en daar kan je de trui dan al verliezen", waarschuwt de voormalige Belgische bondscoach.

De Cauwer pleit dus voor voorbehoud: we mogen er niet van uitgaan dat Van der Poel zomaar eventjes zonder problemen die trui verovert. "Dat roze is mooi en dat is zijn ambitie, maar je moet het eerst nog doen. We moeten dus met twee woorden spreken."

Als hij de trui wil pakken, doet Van der Poel dat het best in de openingsetappe, want voor de tijdrit een dag later denkt De Cauwer aan een andere kandidaat. Eén die ook klassementsambities koestert. "João Almeida kan daar al zijn slag slaan."