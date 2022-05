Anna van der Breggen geeft Lotte Kopecky een welverdiende 8 op 10: "Gegroeid qua zelfvertrouwen"

Als er nu al cijfers gegeven moeten worden, moet Lotte Kopecky wel hoog scoren. Van der Breggen is logischerwijs heel tevreden over 'haar' renster.

Dat mag zo geformuleerd worden, want Van der Breggen is sinds dit jaar ploegleidster bij SD Worx en bespreekt de prestaties van Kopecky bij Sporza. "Na dit voorjaar krijgt ze een dikke 8 op 10. Omdat ze door kan groeien en nog beter kan worden. Ze heeft heel België en ook ons verbaasd. Het is voor haar ook een leerproces om te zien hoe ver ze kan geraken."

© photonews

De grootste verrassing was misschien wel de Strade Bianche, want toen was voor het eerst te zien dat Kopecky echt wel absolute wereldtop geworden was. "De manier waarop ze de Strade won, zo liet ze zien dat ze gegroeid is qua zelfvertrouwen en ook in de kwaliteiten die ze heeft op de fiets. Ik denk dat de meeste rensters vorig jaar al wel voelden hoe sterk zij was op de steile, kortere klimmetjes."

Ondertussen is ook het geloof in eigen kunnen toegenomen. "Als je er niet gelooft, gaat het ook niet lukken. Ik denk dat dat het stapje is dat ze gezet heeft. Ze gelooft er in dat het kan en dan moet je het nog wel doen. Ze heeft bij SD Worx de meiden om zich heen om de ene moment zelf haar kans te pakken en het andere moment de andere rensters te helpen."