Arnaud De Lie reageert op opgelopen hersenschudding en opgave: "Ik was zeker dat ik ging winnen"

De eerste onderzoeken wezen erop dat De Lie er van af kwam zonder breuken, maar wel een hersenschudding had opgelopen. Dat werd later ook bevestigd door Lotto Soudal. De sprinter heeft ook veel huid verloren en zal uit voorzorg niet meer van start gaan in de tweede etappe.

Sam Welsford, de man die De Lie ten val bracht, werd overigens door de wedstrijdjury na de eerste rit gedeclasseerd. "Het ging allemaal heel erg snel", vertelt De Lie. "Ik was zeker dat ik ging winnen. maar het was niet mogelijk om de valpartij te vermijden."

💬“I went very fast and I was sure to be taking the win today, but there was no possibility for me to avoid the crash. At the moment I feel pretty okay and I am primarily disappointed to miss out on a victory. The team worked hard for me all day and I wanted to reward them...”