Philippe Gilbert erg kritisch: "Was echt wel schandalig, mag niet meer gebeuren"

Jason Tesson is de nieuwe leider in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij versloeg in de massaspurt Gerben Thijssen.

In de 2e etappe van de Vierdaagse van Duinkerke liet Philippe Gilbert zich opmerken in de slotfase met een late uitval. Schandalig Bij zijn aanval viel het hem op dat er wel héél veel rotondes waren in de race. "De finale was echt wel schandalig", klinkt het op de sociale media. "Het was echt gevaarlijk. Extreem gevaarlijk, een schande. De UCI zou een parcours moeten laten goedkeuren door een onafhankelijke instantie. Dit mag niet meer gebeuren."