📷 Philippe Gilbert zet iedereen te kijken met zege in Vierdaagse van Duinkerke

Ook de derde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke draaide uiteindelijk uit op een massasprint. Al lag de aankomst nu wel wat bergop.

Philippe Gilbert zette tijdig aan en reed iedereen op een hoopje, nadat TotalEnergies op weg leek om het juiste treintje te vormen.

Gilbert kwam in de laatste honderd meter helemaal alleen eruit en reed iedereen nog op een lengte achterstand. Jason Tesson werd tweede, Julien Simon was derde.

The legend that is @PhilippeGilbert takes the win in stage three of the @4JDDunkerque! pic.twitter.com/9GMN36zGrX